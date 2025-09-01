RTA: при землетрясении в Афганистане погибли 500 человек и 1000 пострадали

В результате землетрясения в Афганистане погибли около 500 человек и еще 1 тысяча пострадали, сообщила государственная телерадиокомпания страны RTA.
Между тем в Минздраве Афганистана, как проинформировал ряд СМИ, ранее заявили, что число погибших составляет как минимум 250, а пострадавших — 500.
«Так как землетрясение произошло в отдаленной горной местности, потребуется время, чтобы получить точную информацию о человеческих жертвах и ущербе инфраструктуре. Мы начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для оказания помощи людям в пострадавших районах», — уточнил представитель министерства Шарафат Заман.
Землетрясение произошло на востоке Афганистана в ночь на понедельник, 1 сентября (по местному времени). По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда сейсмособытия составила 6,2, а очаг подземных толчков находился в 57 километрах от города Джелалабад на глубине 35 километров. Геологическая служба США (USGS) заявила, что магнитуда составила 6,0 и очаг землетрясения находился в 27 километрах от Джелалабада на глубине 8 километров.
Французское информационное агентство France-Presse (AFP) в первые часы после подземных толчков сообщало о двух погибших детях.