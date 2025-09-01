RTA: при землетрясении в Афганистане погибли 500 человек и 1000 пострадали

Землетрясение произошло на востоке Афганистана в ночь на понедельник, 1 сентября (по местному времени). По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда сейсмособытия составила 6,2, а очаг подземных толчков находился в 57 километрах от города Джелалабад на глубине 35 километров. Геологическая служба США (USGS) заявила, что магнитуда составила 6,0 и очаг землетрясения находился в 27 километрах от Джелалабада на глубине 8 километров.