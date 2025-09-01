СМИ: Семеро детей отравились хлором в отеле Анапы

Отдыхающие спешно покинули бассейн, чуть позже сотрудники отеля заявили, что ничего страшного не случилось. Спустя время у тех, кто находился в воде, появились признаки сильного отравления: слабость, рвота и сильный кашель. Некоторые даже потеряли сознание.