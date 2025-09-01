СМИ: Семеро детей отравились хлором в отеле Анапы

Семеро детей отравились хлором в одном из отелей Анапы — четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Telegram-канале Shot.
Инцидент произошел в гостинице Morea Family Resort&Spa. Туда заселилась семья из Краснодара — за проживание пришлось отдать 52 тысячи рублей. Во время отпуска дети купались в бассейне, который сильно пах аммиаком.
Отдыхающие спешно покинули бассейн, чуть позже сотрудники отеля заявили, что ничего страшного не случилось. Спустя время у тех, кто находился в воде, появились признаки сильного отравления: слабость, рвота и сильный кашель. Некоторые даже потеряли сознание.
Администраторы отеля не вызвали скорую помощь. В больницу доставили семь детей лишь спустя некоторое время. Отдыхающие уверяют, что представители гостиницы никак перед ними не извинились и не предложили компенсации, добавили в публикации.
