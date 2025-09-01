Семеро детей отравились хлором в отеле в Анапе, четверо в реанимации

Пострадавшие отдыхающие уже направили досудебную претензию отелю.
Семь детей госпитализированы с отравлением после купания в бассейне отеля «Morea Family Resort&Spa» в Анапе. Четверо из них, включая двухлетнего ребенка, находятся в реанимации. Инцидент произошел из-за утечки хлора в воде.
«Туристы почувствовали резкий запах аммиака и сразу вышли из воды. Администрация отеля не вызвала скорую помощь», — отмечается в сообщении от Live.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕShot: десятки туристов из России отравились в элитном отеле на Кубе.
Пострадавшие отдыхающие уже направили досудебную претензию отелю, требуя компенсации. Туристы, обратившиеся на горячую линию центра «безопасность 2.0», сообщают о ряде проблем, с которыми они сталкиваются на российских курортах. В их числе — несоблюдение социальной дистанции на пляжах, большие очереди, а также формальное отношение к использованию масок в кафе и гостиницах.