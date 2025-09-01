Reuters: при землетрясении в Афганистане погибли 600 человек

«Около 622 человек погибли и более 1500 получили ранения», — пишет Reuters. Спасательные работы идут в круглосуточном режиме. Вертолеты задействованы для эвакуации раненых из-под завалов. Катастрофа усугубила и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в стране. Афганистан уже несколько лет испытывает острую нехватку ресурсов из-за сокращения международной помощи и массового оттока населения в соседние государства.