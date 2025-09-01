ВСУ атаковали регионы России в День знаний: карта ударов БПЛА на утро 1 сентября

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это сделано в целях безопасности, отметили в Росавиации. Три рейса задержаны, четыре отменены в Волгоградском аэропорту на прилет и вылет. Это следует из онлайн-табло авиагавани. Позже в 07:03 ограничения были сняты.