Аxios: США настраивает Европу против Индии и требует ввести санкции

Кроме того, подчеркивается, что США настаивают на координации действий, чтобы усилить давление на Москву и не допустить обхода санкций через третьи страны. В Вашингтоне отмечают, что Великобритания и Франция демонстрируют большую конструктивность, тогда как ряд других стран ЕС «хотят, чтобы США понесли все расходы».