Пассажир погиб из-за водителя, доверившегося круиз-контролю

Водитель автомобиля в Нижегородской области попал в ДТП вместе с пассажиром, поскольку круиз-контроль и другие автоматические системы не предотвратили столкновение с фурой.

Водитель автомобиля в Нижегородской области попал в ДТП вместе с пассажиром, поскольку круиз-контроль и другие автоматические системы не предотвратили столкновение с фурой. Пассажир скончался, сообщает Telegram-канал Baza.

Автоматика китайского автомобиля, как утверждает водитель, в прошлом работала исправно, позволяя держать скорость и дистанцию, но «отпустила» управление непосредственно перед столкновением.

Возбуждено уголовное действие, защита водителя требует повторной автотехнической судебной экспертизы. Юристы утверждают, что дело может стать прецедентом с точки зрения того, может ли в ДТП быть частично виновен искусственный интеллект.

