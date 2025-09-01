В Забайкалье задержали курьера интернет-магазина наркотиков

Волк уточнила, что полицейские на федеральной трассе недалеко от Читы заметили подозрительного водителя грузового автомобиля. Он несколько раз останавливался и уходил в лесополосу, а затем возвращался и продолжал движение. Приблизившись к автомобилю, оперативники увидели, что во время одной из остановок мужчина заходит в кузов машины и кладет обмотанный изолентой сверток в пустую банку из-под краски. Его задержали.