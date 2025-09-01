В Забайкалье задержали курьера интернет-магазина наркотиков

«Более 72 килограммов синтетических наркотиков изъяли из незаконного оборота мои коллеги из Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с сотрудниками УМВД России по Забайкальскому краю у водителя грузовика. Выяснилось, что это далеко не все запрещенные вещества, к которым он имеет отношение», — написала она в своем Telegram-канале.
Волк уточнила, что полицейские на федеральной трассе недалеко от Читы заметили подозрительного водителя грузового автомобиля. Он несколько раз останавливался и уходил в лесополосу, а затем возвращался и продолжал движение. Приблизившись к автомобилю, оперативники увидели, что во время одной из остановок мужчина заходит в кузов машины и кладет обмотанный изолентой сверток в пустую банку из-под краски. Его задержали.
При досмотре грузовика подозрительное содержимое было обнаружено еще в 14 аналогичных банках. Экспертиза показала, что мужчина перевозил производное наркотического средства эфедрон. Далее было установлено, что задержанный работал в интернет-магазине запрещенных веществ и доставлял наркотики в различные регионы России. После получения задания от куратора перевезти товар в регионы Сибири и Дальнего Востока он приобрел грузовой автомобиль, изготовил поддельные сопроводительные документы на перевозку лакокрасочной продукции и купил бочки, в которые спрятал синтетические наркотики.
По пути из Ленинградской области он оставил несколько тайников-закладок в Иркутской области и Республике Бурятия. Из них полицейские изъяли еще более 16 кг наркотиков. Кромке того, в компьютере водителя были обнаружены координаты, по которым неизвестными под контролем подозреваемого были оборудованы тайники в Красноярске, Хабаровске и Приморье. В этих регионах также изъяты запрещенные вещества.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.