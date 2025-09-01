Американец взял отпуск из-за смерти беременной жены и убил ее в день родов

«Это должен был быть один из самых счастливых дней в жизни Индии. Вместо этого отец ребенка вступил в сговор с двумя другими людьми, чтобы убить ее. Это душераздирающе. Мой офис позаботится о том, чтобы справедливость восторжествовала как для Индии, так и для ее ребенка», — заявил Пиллич.