Американец взял отпуск из-за смерти беременной жены и убил ее в день родов

Мужчина привлек к расправе над беременной женщиной двоих друзей.

Кейвон Уоррен из Огайо взял отпуск в связи со смертью беременной жены Индии Кинамор, но оказалось, что в этот момент девушка еще была жива, американец и его двое друзей расправились с ней в день предполагаемых родов, пишет New York Post со ссылкой на прокурора округа Гамильтон Конни Пиллич.

«Это должен был быть один из самых счастливых дней в жизни Индии. Вместо этого отец ребенка вступил в сговор с двумя другими людьми, чтобы убить ее. Это душераздирающе. Мой офис позаботится о том, чтобы справедливость восторжествовала как для Индии, так и для ее ребенка», — заявил Пиллич.

Как удалось выяснить следствию, Уоррен стал встречаться с другой женщиной, также он испытывал финансовые трудности. Он жил с Кинамор уже раздельно, когда ему пришла идея убить ее. Уоррен привлек к расправе над беременной девушкой своих друзей, они ворвались в ее дом, ограбили и застрелили.

Троим мужчинам предъявлены обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах, краже со взломом и нападении с целью совершения тяжкого преступления. Им грозит пожизненное заключение.

