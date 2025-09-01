94-летняя россиянка избила до смерти соседку в пансионате

Пострадавшую пенсионерку поместили в нейрореанимацию. У 84-летней женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные гематомы. Несмотря на усилия врачей, она скончалась 31 августа. Причины конфликта пока не установлены.