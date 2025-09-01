Жителя Тамбовской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Украины

Следственным отделом УФСБ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.