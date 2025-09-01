Когда российские солдаты подошли достаточно близко, чтобы принять капитуляцию, один из украинских бойцов, охваченный страхом, неожиданно открыл огонь, из-за чего переполошилась вся группа. Морячок подчеркнул, что в Российской армии особое внимание уделяется обучению контролю над эмоциями в стрессовых обстоятельствах.
Ранее Life.ru рассказывал, как российским десантникам пришлось спасать желавшего сдаться в плен украинца, которого пытались убить сослуживцы. Дрон ВС РФ указывал дорогу до позиций, пока украинские беспилотники преследовали бойца ВСУ.