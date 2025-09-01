Молодая женщина насмерть зарезана за границей из-за «любовного треугольника»

Молодая британка была зарезана в Камбодже из-за «любовного треугольника», сообщает полиция. В ее убийстве подозревается женщина из Африки.
Камбоджийская полиция, арестовавшая в субботу 33-летнюю женщину, считает, что мотивом убийства стал любовный треугольник, сообщают Sky News.
Британка была зарезана ножом в столице Камбоджи Пномпене, сообщила полиция.
Местные СМИ рассказывают, что жертвой кровавого нападения стала 34-летняя Джессика Кариад Хопкинс.
Заместитель генерального комиссара и комиссар полиции Пномпеня Чуон Нарин сообщил, что несчастная британка была найдена мертвой с ножевыми ранениями возле популярного парка в столичном районе Чамкармон в пятницу.
В связи с нанесением ножевого ранения в субботу днем была арестована 33-летняя женщина, также, предположительно, иностранка. Таблоид Daily Mail пишет, что камбоджийские власти по подозрению в убийстве арестовали конголезку Кидикилу Нганда Глоди.
Глоди родом из Демократической Республики Конго была найдена в салоне красоты, расположенном в 15 км от места убийства, в субботу в 16:30 по местному времени. На кадрах видно, как полиция арестовывает ее в салоне красоты.
Комиссар Нарин утверждает, что мотивом убийства, как полагают, стал любовный треугольник.
Подробности предполагаемого любовного треугольника пока неизвестны, отмечает Daily Mail.
Убитая Джессика была родом из Харпендена в Хартфордшире, но, как полагают, на момент своей смерти проживала в арендованном доме в районе Хрой Чангвар в Пномпене. Местные СМИ сообщили, что полиция наказала двух свидетелей инцидента после того, как они транслировали его в прямом эфире в социальных сетях. Сообщается, что позже эти два свидетеля согласились сотрудничать и им было позволено уйти после того, как они были допрошены.
В британском Министерстве иностранных дел по делам содружества и развития заявляют, что оказывают поддержку семье жертвы и находятся в контакте с местными властями.