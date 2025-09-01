Очередную сотрудницу скандально известной тюрьмы осудили за секс с двумя зеками

В Великобритании огласили приговор третьей сотруднице скандально известной тюрьмы Five Wells в Уэллингборо (графство Нортгемптоншир) за неподобающие отношения с заключенными. Об этом сообщает Daily Star.
26-летняя бывшая надзирательница Эйми Дьюк признала вину по двум эпизодам нарушения служебной этики и приговорена к году тюремного заключения. Дьюк была арестована в сентябре 2022 года — всего через четыре месяца после начала работы в учреждении.
Расследование началось после обнаружения в тюремной прачечной контрабандного мобильного телефона, с которого осуществлялся поиск страницы женщины в социальных сетях. При личном досмотре у Дьюк был обнаружен листок с номером тюремного счета заключенного Лоренцо Брукса. В ходе следствия установлено, что сотрудница поддерживала интимные отношения с двумя осужденными.
Просмотр записей видеонаблюдения подтвердил, что надзирательница без служебной необходимости посещала корпус, где содержались ее любовники. На одной из записей зафиксировано, как Дьюк входила в камеру и выходила из нее в компании двух заключенных.
Дополнительно установлено, что женщина осуществила 248 телефонных контактов с Бруксом и 254 — с другим осужденным. Брукс, в частности, просил ее прислать «фотографии загара». После его перевода в другое учреждение Дьюк продолжала общение, признавалась в любви и говорила об их будущем вместе.
Судья признала раскаяние подсудимой, но назначила год тюрьмы, сославшись на многократные нарушения должностных инструкций и подрыв тюремной дисциплины.
Тюрьма Five Wells, построенная в 2020 году за 253 миллиона фунтов стерлингов (27,5 миллиарда рублей), приняла первых заключенных в начале 2022 года. В 2023 году учреждение стало известно скандалом с видеозаписями распития алкоголя и употребления наркотиков заключенными. Дьюк стала третьей сотрудницей тюрьмы, осужденной за отношения с заключенными после Тони Коул (февраль 2025) и Рэйчел Стэнтон (иль 2024).
