Жителя Тамбовской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Киева

Сотрудники ФСБ в Тамбовской области осуществили задержание 38-летнего жителя, который продолжительное время сотрудничал со спецслужбами Киева через мессенджер Telegram. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.