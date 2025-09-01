Жителя Тамбовской области задержали за сотрудничество со спецслужбами Киева

Сотрудники ФСБ в Тамбовской области осуществили задержание 38-летнего жителя, который продолжительное время сотрудничал со спецслужбами Киева через мессенджер Telegram. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
— Установлено, что житель Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, установил контакт и добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой, — добавили в ведомстве.
Куратор с Украины приказал мужчине извлечь из тайника составные части технического оборудования, которое предназначено для дистанционного управления средств совершения диверсионно-террористических актов.
В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье о «сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ», передает ТАСС.
28 августа сотрудники ФСБ осуществили задержание жительницы Рязани, которая пыталась добыть информацию для украинской военной разведки. Женщина связывалась с представителем спецслужбы Украины через платформы WhatsApp* и Signal.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.