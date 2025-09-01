Полиция Украины: предполагаемый убийца депутата Парубия маскировался под курьера

Злоумышленник произвел восемь выстрелов.
Предполагаемый убийца экс-депутата Верховной Рады Андрея Парубия маскировался под курьера. Об этом сообщает полиция Украины.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВо Львове застрелен комендант Майдана Андрей Парубий: подозреваемый дал первые показания.
«30 августа в Сыховском районе Львова он (убийца) замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди белого дня», — говорится в официальном telegram-канале полиции. Злоумышленник произвел восемь выстрелов. После того как он убедился в гибели жертвы, убийца попытался скрыться, переодевшись и избавившись от оружия.
По данным Национальной полиции Украины, преступление было тщательно спланировано. Подозреваемый длительное время следил за Парубием, изучал его распорядок, маршруты передвижения и подбирал момент для нападения. Уже через 36 часов после убийства полиция Львовской области совместно с центральным аппаратом Национальной полиции Украины установила местонахождение подозреваемого. Его задержали в Хмельницкой области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подозреваемый уже дал первые показания. По его словам, правоохранительные органы продолжают круглосуточно проводить оперативные следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств преступления.