Полиция Украины: предполагаемый убийца депутата Парубия маскировался под курьера

«30 августа в Сыховском районе Львова он (убийца) замаскировался под курьера и открыл огонь по политику прямо среди белого дня», — говорится в официальном telegram-канале полиции. Злоумышленник произвел восемь выстрелов. После того как он убедился в гибели жертвы, убийца попытался скрыться, переодевшись и избавившись от оружия.