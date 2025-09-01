Ричмонд
Жителя Тамбовской области задержали за связи со спецслужбами Украины

«Он извлек из заранее подготовленного тайника составные части технического оборудования, предназначенного для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов», — сказано в сообщении. Также уточняется, что задержанный является жителем Тамбовской области.

Кроме того, отмечается, что возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются, устанавливаются возможные соучастники и каналы передачи информации. Подозреваемый находится под стражей, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.