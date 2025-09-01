Жителя Тамбовской области задержали за связи со спецслужбами Украины

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Тамбовской области по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Мужчина извлек из тайника компоненты технического оборудования, предназначенного для активации средств диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили в ФСБ России.