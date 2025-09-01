Мужчину в луже крови нашли на фестивале Burning Man после сожжения чучела

Мертвого мужчину в луже крови обнаружили после сожжения огромного чучела на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, пишет New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Першинг.
«В настоящее время власти расследуют смерть как убийство. Мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия, а его тело было доставлено в офис судмедэксперта округа Уошо», — говорится в материале.
Уточняется, что организаторы фестиваля призывают участников не вмешиваться в работу правоохранительных органов. Сейчас территория, где нашли труп, оцеплена.
Напомним, Burning Man или «Горящий человек» проходит ежегодно в Неваде. Фестиваль самовыражения и искусства длится 9 дней и завершается ко Дню труда в США. Со всего мира в Блэк-Рок съезжаются тысячи участников, которые строят временный город, существующий только во время фестиваля.
Ранее американец взял отпуск из-за смерти беременной жены и убил ее в день родов.