Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину в луже крови нашли на фестивале Burning Man после сожжения чучела

Фестиваль Burning Man проходит в пустыне штата Невада в США.

Мертвого мужчину в луже крови обнаружили после сожжения огромного чучела на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, пишет New York Post со ссылкой на офис шерифа округа Першинг.

«В настоящее время власти расследуют смерть как убийство. Мужчина был объявлен мертвым на месте происшествия, а его тело было доставлено в офис судмедэксперта округа Уошо», — говорится в материале.

Уточняется, что организаторы фестиваля призывают участников не вмешиваться в работу правоохранительных органов. Сейчас территория, где нашли труп, оцеплена.

Напомним, Burning Man или «Горящий человек» проходит ежегодно в Неваде. Фестиваль самовыражения и искусства длится 9 дней и завершается ко Дню труда в США. Со всего мира в Блэк-Рок съезжаются тысячи участников, которые строят временный город, существующий только во время фестиваля.

Ранее американец взял отпуск из-за смерти беременной жены и убил ее в день родов.