Путин уводит Индию из-под давления США

Встреча Путина и Моди состоялась на фоне продолжающегося давления США на Индию. В начале августа американский лидер Дональд Трамп ввел в действие 25-процентные пошлины на индийские товары из-за того, что Нью-Дели покупает российскую нефть. А с 27 августа пошлины достигли уже 50%. На этом фоне премьер-министр Индии безапелляционно заявил, что не поддастся давлению Штатов и не пойдет против своего народа. В СМИ даже появилась информация, что Трамп четыре раза звонил Нарендре Моди, но индийский премьер отказался разговаривать.