Смертоносное землетрясение произошло в Афганистане: число погибших растет с каждой минутой — подробности

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения находился в 27 км к востоко-северо-востоку от города Джелалабад в провинции Нангархар, недалеко от границы с Пакистаном, на глубине 8−10 км. Неглубокий эпицентр усилил разрушительный эффект, особенно в горных районах провинций Кунар, Нангархар, Лагман и Нуристан. Толчки ощущались в Кабуле, Пешаваре (Пакистан) и даже в Нью-Дели (Индия). После основного удара зафиксировано не менее 13 афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2, и власти предупреждают о возможных более сильных повторных толчках в ближайшие дни.