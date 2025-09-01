Нацполиция Украины показала фото предполагаемого убийцы экс-спикера Рады Парубия

Преступник восемь раз выстрелил в экс-спикера Верховной рады в упор.
Национальная полиция Украины обнародовала фотографии подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Снимки были сделаны в квартире, где, по версии следствия, скрывался предполагаемый преступник.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСлед Зеленского, месть или потенциальная угроза: в мире озвучили версии гибели причастного к Майдану Парубия.
На опубликованных кадрах лицо мужчины закрыто. Трагедия произошла 30 августа во Львове. Неизвестный мужчина, замаскировавшись под работника службы доставки, подошел к Парубию возле его дома. Преступник восемь раз выстрелил в экс-спикера Верховной рады в упор. После совершения нападения злоумышленник скрылся с места преступления. Уже спустя несколько часов правоохранители вышли на след мужчины.
Ранее сообщалось, что подозреваемый впервые дал показания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что следственные органы продолжают оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия, а сотрудники правоохранительных органов работают в круглосуточном режиме.
Снимки были сделаны в квартире, где скрывался преступник Национальная полиция УкраиныСнимки были сделаны в квартире, где скрывался преступник Национальная полиция Украины.