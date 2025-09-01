Нацполиция Украины показала фото предполагаемого убийцы экс-спикера Рады Парубия

На опубликованных кадрах лицо мужчины закрыто. Трагедия произошла 30 августа во Львове. Неизвестный мужчина, замаскировавшись под работника службы доставки, подошел к Парубию возле его дома. Преступник восемь раз выстрелил в экс-спикера Верховной рады в упор. После совершения нападения злоумышленник скрылся с места преступления. Уже спустя несколько часов правоохранители вышли на след мужчины.