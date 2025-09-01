Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане возросло до 800 человек, поиски погибших и раненых продолжаются, сообщили власти страны.

Источник: Reuters

«Согласно предварительным данным, только в провинции Кунар погибло порядка 800 человек», — говорится в сообщении.

Известно также о более 2 тысячах пострадавших в Кунаре и других провинциях страны.

Власти сообщили, что спасательные работы продолжаются, однако они носят ограниченный характер в труднодоступных районах страны.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага — до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага — в восемь километров, магнитуду — в 6,0.