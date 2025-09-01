Протаранивший ворота генконсульства РФ в Сиднее мужчина имел при себе нож

Полиция обвиняет 39-летнего задержанного в шести правонарушениях. Помимо незаконного проникновения на охраняемую территорию его обвиняют в «использовании оружия с целью воспрепятствовать полицейскому расследованию», а также во «владении холодным оружием в публичном месте». В сообщении пресс-службы полиции не уточняется, использовал ли подозреваемый нож или это оружие просто было при нем.