Ущерб от протестов в столице Индонезии достиг $3,3 млн

«Мы расчищаем все поврежденные автобусные остановки с субботы. Надеемся, что мы сможем устранить как средние, так и серьезные повреждения к 8 или 9 сентября», — передает слова Прамоно Анунга агентство Antara.
Протесты в столице Индонезии начались 31 августа. Поводом для их начала стало утверждение правительством ежемесячного пособия на жилье для каждого депутата в размере 50 млн рупий. Демонстранты требовали улучшения условий труда, повышения заработной платы и роспуска парламента.
После того как полицейский автомобиль задавил 21-летнего водителя мотоциклетного такси, столкновения ужесточились. Вчера демонстранты запустили фейерверки в полицейских и закидали их пластиковыми бутылками. Также протестующие поджигали несколько станций метро в Джакарте. Днем 31 августа президент Индонезии Прабово Субианто отменил надбавки парламентариям.