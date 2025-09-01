Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: самолет с главой Еврокомиссии пришлось сажать по бумажным картам

Самолет, на котором глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен летела в воскресенье в болгарский Пловдив, из-за сбоя в работе GPS остался без средств электронной навигации. В результате пилотам пришлось сажать лайнер по бумажным картам, сообщает Financial Times.

Источник: AP 2024

«GPS во всей зоне аэропорта отключился», — рассказал FT один из источников. После того как самолет в течение часа кружил над аэропортом, пилот принял решение посадить его вручную, используя аналоговые карты, добавил собеседник газеты.

По словам трех официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, «это было явное вмешательство» со стороны России.

«С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение случаев создания помех в работе GPS, а в последнее время и случаев подмены данных, — говорится в сообщении Управления воздушного движения Болгарии. — Эти помехи нарушают точный прием сигналов GPS, что приводит к различным проблемам в работе воздушных судов и наземных систем».

Фон дер Ляйен летела из Варшавы в Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посетить завод по производству боеприпасов. Визит в Болгарию проходил в рамках тура главы Еврокомиссии по восточноевропейским странам, где она обсуждает с первыми лицами государств повышение обороноспособности ЕС.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше