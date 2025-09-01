FT: самолет с главой Еврокомиссии пришлось сажать по бумажным картам

«С февраля 2022 года наблюдается заметное увеличение случаев создания помех в работе GPS, а в последнее время и случаев подмены данных, — говорится в сообщении Управления воздушного движения Болгарии. — Эти помехи нарушают точный прием сигналов GPS, что приводит к различным проблемам в работе воздушных судов и наземных систем».