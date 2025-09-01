В Ульяновской области школьница умерла после линейки

Как сообщили в региональном управлении СК, трагедия произошла сегодня в МОУ Октябрьский сельский лицей в поселке Октябрьский Чердаклинского района. Девочке стало плохо во время линейки, после чего она была госпитализирована. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось.