В Ульяновской области школьница умерла после линейки

12-летняя школьница скончалась после торжественного мероприятия в одном из населенных пунктов Ульяновской области. По предварительным данным, причиной стали врожденные проблемы с сердцем, которые усугубило пребывание на жаре. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как сообщили в региональном управлении СК, трагедия произошла сегодня в МОУ Октябрьский сельский лицей в поселке Октябрьский Чердаклинского района. Девочке стало плохо во время линейки, после чего она была госпитализирована. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось.
Следственный комитет начал проверку. На место происшествия выезжали следователи-криминалисты следственного управления и сотрудники Чердаклинского МСО. В рамках проверки будет установлена точная причина смерти и все обстоятельства случившегося.