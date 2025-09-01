Ричмонд
Двое обвиняемых в терроризме сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

Из СИЗО № 1 в Екатеринбурге сбежали двое мужчин, обвиняемых в попытке поджога военкомата и оправдании терроризма. По данным телеграм-канала Mash, региональное управление ФСИН отказалось комментировать инцидент.

Источник: ГУ МВД

Двое заключенных, обвиняемых по статье о терроризме, сбежали из СИЗО № 1 в Екатеринбурге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, сбежавшие — это 24-летний Александр и 25-летний Иван. Они находились под стражей с прошлого года. Их обвиняют в попытке поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Как утверждается, молодые люди пришли к зданию с пятилитровой канистрой бензина, однако были задержаны сотрудниками спецслужб. За этот поджог им было обещано 40 тысяч рублей.

Сбежавшим вменяют не только попытку совершения теракта, но и покушение на публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также публичное оправдание терроризма или его пропаганду.

В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний не стали комментировать ситуацию.