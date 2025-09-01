Двое обвиняемых в терроризме сбежали из СИЗО в Екатеринбурге

По данным канала, сбежавшие — это 24-летний Александр и 25-летний Иван. Они находились под стражей с прошлого года. Их обвиняют в попытке поджога военкомата Кировского и Октябрьского районов Екатеринбурга. Как утверждается, молодые люди пришли к зданию с пятилитровой канистрой бензина, однако были задержаны сотрудниками спецслужб. За этот поджог им было обещано 40 тысяч рублей.