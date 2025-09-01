Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на территории Афганистана в ночь на 1 сентября. Природный катаклизм зафиксировали на расстоянии 17 миль (27,3 км) от города Джелалабад, недалеко от границы с Пакистаном. Представитель Минздрава Афганистана заявил, что сейсмическое событие произошло в отдаленной горной местности, поэтому необходимо время, чтобы получить точные данные о количестве пострадавших.