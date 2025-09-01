ВМС Таиланда перехватили российский траулер с «темной» историей

Согласно информации «Мы живем в Таиланде», в штабе тайских ВМС получили первое сообщение о подозрительном судне после полуночи: оно двигалось с низкой скоростью и выполняло маневры, которые могли указывать на рыболовный промысел. Утром по его координатам был направлен сторожевик HTMS Hua Hin, моряки которого задержали грузовое судно под флагом России за нарушение границ страны и отсутствие ответов на радиосигналы. Однако подозрения в незаконном рыболовстве не подтвердились: на борту не оказалось ни рыболовных снастей, ни улова.