ВМС Таиланда перехватили российский траулер с «темной» историей

Военно-морские силы Таиланда перехватили в своих территориальных водах у побережья Пхукета рыболовецкий траулер «Билене», который направлялся из России в Бангладеш. Судно вызвало подозрения в незаконной рыбной ловле. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Согласно информации «Мы живем в Таиланде», в штабе тайских ВМС получили первое сообщение о подозрительном судне после полуночи: оно двигалось с низкой скоростью и выполняло маневры, которые могли указывать на рыболовный промысел. Утром по его координатам был направлен сторожевик HTMS Hua Hin, моряки которого задержали грузовое судно под флагом России за нарушение границ страны и отсутствие ответов на радиосигналы. Однако подозрения в незаконном рыболовстве не подтвердились: на борту не оказалось ни рыболовных снастей, ни улова.
Траулер «Билене», 1986 года постройки, имеет непростую историю. В 2008 году газета «Рыбак Приморья» писала об аресте трех траулеров ЗАО «Востоктранссервис» по подозрению в контрабанде топлива. «Билене» был задержан береговой охраной и доставлен в порт Петропавловска-Камчатского. Капитан судна, не выдержав давления обстоятельств, свел счеты с жизнью.
Судя по сообщениям о курсе судна в Читтагонг, «Билене» совершает свое последнее плавание. Там расположено крупнейшее в мире «кладбище кораблей», где его продадут на металлолом.