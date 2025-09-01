В Колорадо два самолета одновременно зашли на посадку и разбились

По данным офиса шерифа округа Морган, на борту самолета Extra EA-300 один человек погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован с неуточненными травмами. Двое находившихся на борту Cessna 172 получили помощь на месте в связи с незначительными травмами. Один из самолетов после столкновения загорелся, однако власти не уточнили, какой именно. На кадрах с места происшествия видны полностью выгоревшие обломки.