В Колорадо два самолета одновременно зашли на посадку и разбились

Два самолета в муниципальном аэропорту Форт-Морган в Колорадо столкнулись из-за попытки одновременно зайти на посадку на одну и ту же взлетно-посадочную полосу, сообщает New York Post. Инцидент произошел 31 августа.

Источник: РБК

По данным офиса шерифа округа Морган, на борту самолета Extra EA-300 один человек погиб на месте происшествия, другой был госпитализирован с неуточненными травмами. Двое находившихся на борту Cessna 172 получили помощь на месте в связи с незначительными травмами. Один из самолетов после столкновения загорелся, однако власти не уточнили, какой именно. На кадрах с места происшествия видны полностью выгоревшие обломки.

Шериф сообщил, что очевидцы бросились к месту крушения до прибытия экстренных служб, чтобы помочь пострадавшим и попытаться потушить огонь. Власти поблагодарили граждан за оказанную помощь. Представители Столичного государственного университета Денвера, чья пилотажная группа выступала в аэропорту в эти выходные, заявили, что не имеют отношения к инциденту, и выразили соболезнования семьям погибшего и пострадавших.

К расследованию причин катастрофы приступили FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Работа специалистов на месте происшествия началась 1 сентября.