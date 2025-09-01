Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отменил домашний арест основателю iSpring Ускову

УФА, 1 сен — РИА Новости. Верховный суд Марий Эл отменил домашний арест основателю IT-компании iSpring Юрию Ускову, применив запрет определённых действий, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Источник: РИА "Новости"

«Верховным судом Республики Марий Эл рассмотрены апелляционные жалобы защитников на постановление Йошкар-Олинского городского суда об изменении меры пресечения в виде запрета определённых действий на меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора по стратегии “Ричмедиа”. Апелляционные жалобы защитников удовлетворены», — говорится в сообщении пресс-службы.

Двенадцатого февраля к Ускову была применена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Двадцать второго августа его поместили под домашний арест в связи с нарушением обвиняемым условий ранее избранной меры — он ездил к сыну в зону СВО и не смог вовремя явиться на следственные действия.

Ускова задержали 10 февраля по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Йошкар-Олинский городской суд 12 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о домашнем аресте и избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании Ускова.

iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. Офис компании расположен в Йошкар-Оле.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше