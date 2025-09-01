Суд отменил домашний арест основателю iSpring Ускову

Ускова задержали 10 февраля по делу, связанному с приобретением земельных участков в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Йошкар-Олинский городской суд 12 февраля отказал в удовлетворении ходатайства следователя о домашнем аресте и избрал Ускову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании Ускова.