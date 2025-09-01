Ричмонд
«Яндекс»: Пользователя кикшеринга оштрафовали за езду вдвоем по проспекту Мира

В Москве пользователя кикшеринга, под чьим аккаунтом два подростка ехали по встречной полосе по проспекту Мира, оштрафовали и заблокировали в системе за езду вдвоем на одном самокате в неположенном месте и передачу управления несовершеннолетним. Об в понедельник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Go».

В компании заявили, что служба поддержки уже нашла поездку. Во время аренды электросамоката подростки неоднократно нарушили ПДД и правила сервиса.

— Аккаунт, с которого произошла аренда, зарегистрирован на взрослого человека. Он заблокирован в сервисе, за грубые нарушения выставлены штрафы, — передает Агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел вечером 31 августа. Подростки на большой скорости ехали по проспекту Мира против движения автомобилей, и их засняли на видеорегистратор.

2 июля стало известно, что мужчину, который проехался на электросамокате по Третьему транспортному кольцу в Москве, оштрафовали на пять тысяч рублей. Кроме того, его заблокировали в сервисе для аренды транспортных средств Whoosh.