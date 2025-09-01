«Яндекс»: Пользователя кикшеринга оштрафовали за езду вдвоем по проспекту Мира

В Москве пользователя кикшеринга, под чьим аккаунтом два подростка ехали по встречной полосе по проспекту Мира, оштрафовали и заблокировали в системе за езду вдвоем на одном самокате в неположенном месте и передачу управления несовершеннолетним. Об в понедельник, 1 сентября, сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс Go».