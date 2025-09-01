Ричмонд
Жительницу Москвы заподозрили в использовании десятков мейн-кунов для донорства

Волонтеры рассказали о жительнице Москвы, которая держит полсотни мейн-кунов в подмосковном питомнике в плохих условиях и, как предполагается, использует их для донорства крови, утверждает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Жительница столицы, по данным волонтеров, регулярно предлагает своих питомцев как доноров крови в тематической группе, которой сама же руководит.

Женщину попросили покинуть помещение, и когда она попросила помочь перевезти животных, волонтеры увидели, в каком они состоянии.

