Жительницу Москвы заподозрили в использовании десятков мейн-кунов для донорства

Волонтеры рассказали о жительнице Москвы, которая держит полсотни мейн-кунов в подмосковном питомнике в плохих условиях и, как предполагается, использует их для донорства крови, утверждает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Жительница столицы, по данным волонтеров, регулярно предлагает своих питомцев как доноров крови в тематической группе, которой сама же руководит.
Женщину попросили покинуть помещение, и когда она попросила помочь перевезти животных, волонтеры увидели, в каком они состоянии.
