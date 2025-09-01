В Госдуме объяснили расширенную карту России за спиной у Герасимова

«Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», — заявил Соболев. Его слова приводит издание «Подъем». Также член комитета отметил, что выбор о входе этих территорий безопасности в состав РФ стоит за жителями областей.