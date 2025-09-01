Полицейскому у ТЦ в Подмосковье пришлось отстреливаться от набросившейся толпы

Несколько мужчин напали на полицейского около торгового центра «Глобус» в подмосковном городе Щелково. Правоохранителю пришлось отстреливаться от толпы. Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщил Telegram-канал Baza.
Полицейский заметил как несколько мужчин громко ругаются с охранниками ТЦ после чего подошел к ним и, показав удостоверение, попросил успокоиться. В ответ один из злоумышленников ударил правоохранителя по лицу. Трое мужчин набросились на полицейского и начали избивать.
В итоге сотрудник достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил. Тем не менее толпа вновь повалила его на землю и продолжила избивать. Впоследствии нападавшие сбежали, одного из них удалось задержать, говорится в публикации.
