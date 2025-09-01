Звезда российского шоу-бизнеса Боня намерена помочь Наговициной: в горы отправят беспилотник

Напомним, Наталья Наговицина застряла на пике Победы еще 12 августа. Тогда она сломала ногу, из-за чего не смогла спуститься. Были предприняты несколько попыток ее спасти, но они не увенчались успехом из-за большой высоты. На данный момент все официальные мероприятия по ее вызволению уже завершены.