Звезда российского шоу-бизнеса Боня намерена помочь Наговициной: в горы отправят беспилотник

Виктория Боня запустит дрон на пик Победы, где застряла альпинистка Наговицина.

Источник: Комсомольская правда

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня не оставляет надежды спасти застрявшую на пике Победы альпинистку Наталью Наговицину. Она заявила, что на место трагедии, где лежит скалолазка, отправят беспилотник. Соответствующий пост звезда опубликовала в личном Telegram-канале.

По словам Бони, все произойдет уже во вторник, 2 сентября. Планируется, в первую очередь, проверить состояние Наговициной.

«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», — сказала Боня.

Напомним, Наталья Наговицина застряла на пике Победы еще 12 августа. Тогда она сломала ногу, из-за чего не смогла спуститься. Были предприняты несколько попыток ее спасти, но они не увенчались успехом из-за большой высоты. На данный момент все официальные мероприятия по ее вызволению уже завершены.

Пик Победы: гора, которая не устает уносить жизни
Вершина Пик Победы, находящаяся на границе Кыргызстана и Китая — одна из наиболее опасных для восхождений гора. Ее высота превышает 7000 метров, а северное расположение на стыке двух климатических поясов делает пик абсолютно непредсказуемым в плане погоды. Вот почему название этой горы так часто связано трагическими событиями.
