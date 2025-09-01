Звезда российского шоу-бизнеса Боня намерена помочь Наговициной: в горы отправят беспилотник

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня не оставляет надежды спасти застрявшую на пике Победы альпинистку Наталью Наговицину. Она заявила, что на место трагедии, где лежит скалолазка, отправят беспилотник. Соответствующий пост звезда опубликовала в личном Telegram-канале.
По словам Бони, все произойдет уже во вторник, 2 сентября. Планируется, в первую очередь, проверить состояние Наговициной.
«Завтра наш дронщик вылетает на 4500, чтобы запустить дрон и проверить Наталью Наговицину. Прошу, молимся! Нужны ваши молитвы на то, чтобы все сложилось с погодой, и Наталья была жива», — сказала Боня.
Напомним, Наталья Наговицина застряла на пике Победы еще 12 августа. Тогда она сломала ногу, из-за чего не смогла спуститься. Были предприняты несколько попыток ее спасти, но они не увенчались успехом из-за большой высоты. На данный момент все официальные мероприятия по ее вызволению уже завершены.