Украина стала разменной монетой в отношениях ЕС и США

«Мы, безусловно, не радуемся возвращению тарифов. Но эскалация напряженности с ключевым союзником по вопросам тарифов, пока восточная граница [Евросоюза и НАТО] находится под угрозой, стала бы неблагоразумным риском», — заявил Антониу Кошта, его цитирует Politico. По данным издания, это заявление главы Евросовета стало серьезным отходом от официальной позиции Брюсселя. Ранее Евросоюз на протяжении месяца настаивал, что между позицией США по Украине и тарифной сделкой «нет никакой связи».