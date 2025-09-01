Кассир из «Крокуса» сама проводила террориста в зал

ТАСС уточняет, что речь идет об известной в среде футбольных болельщиков перекупщице Изольде Кукушкиной. Из ее показаний следует, что до 19:30 в день теракта она подошла к кассам и сообщила террористу, что у нее есть билет в вип-партер на второй ряд на концерт группы, о котором тот спрашивал. Билет обошелся террористу в семь тысяч рублей, и он не стал переводить указанную сумму, а снял наличные. Кукушкина, увидев задержанных террористов в СМИ, поняла, что купивший у нее билет является задержанным по этому делу, и сама связалась с правоохранительными органами.