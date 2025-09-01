Ричмонд
Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней

Российские профильные ведомства начали прорабатывать вопрос о направлении срочной гуманитарной помощи Афганистану, пострадавшему от разрушительного землетрясения, унёсшего 800 жизней. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Источник: Life.ru

«В ночь на 1 сентября в провинциях Кунар, Нангархар и Лагман на востоке Афганистана произошло разрушительное землетрясение, унёсшее жизни сотен человек. Свыше тысячи афганцев остались без крова. В Москве выражают искреннее сочувствие дружественному афганскому народу, семьям погибших и пострадавших. По линии российских профильных ведомств прорабатывается вопрос о направлении в Афганистан срочной гуманитарной помощи», — отметили в ведомстве.

Землетрясение стало причиной масштабных разрушений в восточных провинциях Афганистана, где сотни людей погибли и более тысячи остались без жилья. В МИД РФ подчеркнули, что помощь будет направлена через профильные ведомства в ближайшее время.

Напомним, что в ночь на 31 августа 2025 года в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0, которое стало одним из самых разрушительных бедствий, унёсшим жизни 800 человек и оставившим 2800 пострадавших. Эпицентр толчков располагался в 27 км к северо-востоку от Джелалабада (провинция Нангархар) на глубине 8−10 км. Россия предоставит гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшему от этого разрушительного землетрясения.