Россия предоставит помощь Афганистану после землетрясения, унёсшего 800 жизней

Напомним, что в ночь на 31 августа 2025 года в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0, которое стало одним из самых разрушительных бедствий, унёсшим жизни 800 человек и оставившим 2800 пострадавших. Эпицентр толчков располагался в 27 км к северо-востоку от Джелалабада (провинция Нангархар) на глубине 8−10 км. Россия предоставит гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшему от этого разрушительного землетрясения.