«Колесико отвалилось»: Колесо обозрения в городе РФ зависло с пассажирами

Посетители центрального парка культуры и отдыха в Волгограде заявили, что колесо обозрения остановилось из-за поломки.

Посетители центрального парка культуры и отдыха в Волгограде заявили, что колесо обозрения остановилось из-за поломки.

Авторы одного из роликов, опубликованных в интернете, утверждают, что видели, как от конструкции «отвалилось колесико».

Пассажиры некоторое время провели в воздухе, затем их удалось спустить с помощью запасных приводов. Эвакуация не потребовалась, сказали в ЦПКиО. Починить колесо, как утверждается, можно очень быстро.

