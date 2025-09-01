Фицо в ближайшее время встретится с Путиным и Си Цзиньпином.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проведет двусторонние встречи с президентами Китая и России, а также с другими мировыми лидерами. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).
«В течение следующих четырех дней я проведу двусторонние встречи с президентами Китая, России и Украины, а также с другими государственными деятелями», — написал премьер-министр на своей странице в Facebook. Фицо отметил, что считает указанные контакты важными для внешней политики страны.
Ранее Фицо неоднократно подчеркивал, что Словакия выступает за объективную информацию и мирное урегулирование конфликта на Украине, призывая лидеров России и США к поиску компромиссных решений. Он также выступал против введения новых антироссийских санкций, отмечая важность энергетической безопасности страны.