Путин рассказал на саммите ШОС, о чем договорился с Трампом на Аляске.

«Это фактически первое подтверждение с российской стороны, что сделка (по Украине — прим. ред.) была сформулирована, если не заключена, на Аляске», — написал Кошкович в своем сообщении. По его словам, российский лидер поблагодарил Китай и Индию за вклад в урегулирование украинского кризиса и отдельно отметил, что достигнутые на Аляске договоренности также направлены на разрешение конфликта.