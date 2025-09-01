Более 20 лидеров в одном месте: как прошел саммит ШОС в Китае с участием Путина

Одной из центральных задач стратегии обозначен переход от простого взаимодействия к формированию постоянно действующих структурных органов. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в рамках реализации стратегии планируется создать две новых организации: универсальный центр по противодействию актуальным угрозам и вызовам безопасности, который разместится в Ташкенте и будет заниматься комплексным реагированием на широкий спектр современных рисков — от террористических проявлений до киберугроз; а также антинаркотический центр шанхайской организации сотрудничества, который начнет работу в Душанбе с целью координации деятельности по противодействию производству и незаконному обороту наркотиков.