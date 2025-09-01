Более 20 лидеров в одном месте: как прошел саммит ШОС в Китае с участием Путина

В Китае прошел саммит ШОС.
Президент России Владимир Путин выразил одобрение инициативам председателя КНР Си Цзиньпина, направленным на создание новой архитектуры глобального управления. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе заседания в формате «ШОС Плюс». Как отметил Путин, Москва тщательно ознакомилась с предложениями китайской стороны и готова перейти к их подробному обсуждению.
Саммит ШОС проходит в китайском городе Тяньцзинь. В мероприятии участвовали лидеры всех 10 государств, входящих в ШОС, а также руководители стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. В общей сложности на саммите присутствовало более 20 высокопоставленных представителей. На месте событий работали корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Как прошел саммит ШОС — в материале URA.RU.
Рекордное представительство: ШОС посетили даже лидеры из НАТО.
Юбилейный 25-й саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялся в китайском порту Тяньцзинь в период с 31 августа по 1 сентября. Это мероприятие стало крупнейшим за всю 24-летнюю историю организации: в нем приняли участие руководители всех 10 государств-членов ШОС, а также главы стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Всего на саммите присутствовали свыше 20 высокопоставленных делегатов, в числе которых генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, а также президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Словакии Роберт Фицо — представители государств, входящих в НАТО.
Ключевыми участниками встречи стали президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Основное внимание в рамках повестки было уделено утверждению долгосрочной стратегии развития организации, вопросам углубления экономического взаимодействия и координации усилий в сфере безопасности на фоне усиливающейся международной напряженности и введенных США торговых ограничений.
Главные документы.
Тяньцзиньская декларация: осуждение санкций и призыв к многополярности.
Ключевым результатом саммита стало утверждение Тяньцзиньской декларации, в которой отражена консолидированная позиция государств-участников по ряду актуальных вопросов международной повестки. В документе содержится недвусмысленная критика односторонних принудительных мер, включая экономические, что представляет собой прямое осуждение санкционной и тарифной политики, проводимой США.
В отношении ситуации на Ближнем Востоке декларация выражает осуждение ударов, нанесенных Израилем и США по территории Ирана, а также действий, приведших к ухудшению гуманитарной обстановки в секторе Газа. Отмечается, что достижение мира в этом регионе возможно исключительно на основе справедливого разрешения палестинского вопроса.
Декларация также подтверждает неизменную приверженность принципам невмешательства во внутренние дела суверенных государств и отказу от применения силы как фундаменту устойчивых международных отношений. Члены ШОС подчеркнули, что придерживаются подхода, исключающего формирование блоков и конфронтацию.
Особое внимание в документе уделяется вопросам безопасности в новых сферах. Представители стран выступили против милитаризации космического пространства и информационно-коммуникационных технологий, призвав к развитию международного взаимодействия в указанных областях.
Кроме того, в декларации подчеркивается важность сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны. Участники осудили попытки реабилитации нацистской идеологии и искажения вклада народов стран-участниц в победу над фашизмом.
Стратегия развития: от взаимодействия к единым структурам.
Вторым по важности документом саммита стала одобренная Стратегия развития ШОС на период до 2035 года. Этот документ определяет основные задачи и ключевые направления дальнейшего расширения сотрудничества между государствами-участниками в политической, экономической, сфере безопасности и гуманитарной области.
Одной из центральных задач стратегии обозначен переход от простого взаимодействия к формированию постоянно действующих структурных органов. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, в рамках реализации стратегии планируется создать две новых организации: универсальный центр по противодействию актуальным угрозам и вызовам безопасности, который разместится в Ташкенте и будет заниматься комплексным реагированием на широкий спектр современных рисков — от террористических проявлений до киберугроз; а также антинаркотический центр шанхайской организации сотрудничества, который начнет работу в Душанбе с целью координации деятельности по противодействию производству и незаконному обороту наркотиков.
Согласно утвержденной стратегии, государства-члены организации намерены двигаться к формированию собственной независимой финансовой инфраструктуры, предусматривающей, в частности, создание Банка развития ШОС. Кроме того, планируется расширять сотрудничество в сферах транспорта, энергетики и цифровой экономики.
Ключевые встречи Путина.
Переговоры с Си Цзиньпином.
Ключевым событием в расписании президента России Владимира Путина стали переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе встречи главы государств рассмотрели вопросы, связанные с итогами последних контактов между Россией и США. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин и Си Цзиньпин провели обстоятельную беседу в рамках официального приема, состоявшегося 31 августа.
Встреча с Моди.
Проведенные переговоры между премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Путиным подтвердили устойчивость отношений между двумя государствами в условиях внешнего давления. Российский лидер назвал своего индийского коллегу «дорогим другом». В ответ Моди в соцсетях отметил, что их беседы с Путиным всегда отличаются содержательностью.
Reuters сообщило что во время встречи Моди выразил надежду на скорейшее урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Переговоры состоялись на фоне решения Вашингтона ввести 50-процентные пошлины на импорт индийских товаров в ответ на закупки Нью-Дели российской нефти. Эксперты считают, что подобные меры лишь способствуют дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между Россией и Индией.
Разговор с Пашиняном.
Первой официальной двусторонней встречей Владимира Путина на саммите стали переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Эта встреча прошла сразу после официального приема, состоявшегося 31 августа.
Президент России подчеркнул, что давно не виделся с армянским премьером, и за это время накопилось множество различных вопросов — как двусторонних, так и региональных и международных. Одной из тем обсуждения могла стать декларация о прекращении боевых действий, подписанная 9 августа в Белом доме Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Переговоры с Оли.
Также Путин провел переговоры с премьер-министром Непала Шармой Оли. В начале встречи российский лидер выразил удовлетворение возможностью лично встретиться со своим непальским коллегой и обсудить актуальные вопросы двусторонней и международной повестки.
Путин напомнил, что дипломатические отношения между СССР и Непалом были установлены в 1956 году, и в следующем году стороны отметят их очередную годовщину. Российский президент подчеркнул, что позиции двух государств по основным вопросам мировой политики во многом совпадают. Кроме того, он выразил уверенность в дальнейшем развитии и углублении сотрудничества между Россией и Непалом по различным направлениям.
Другие контакты Путина.
В дополнение к основным переговорам, Путин провел несколько кратких встреч с главами других государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер побеседовал с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как отметил Ушаков, в расписании также значилась отдельная беседа с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
Что касается возможных контактов с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, Ушаков уточнил, что отдельной встречи между лидерами не было, однако делегации обеих стран поддерживали активный диалог в ходе саммита. Песков выразил надежду, что в будущем у президентов появится возможность лично встретиться.
Встреча Моди и Си Цзиньпина.
Переговоры между руководителями Индии и Китая приобрели особую значимость, поскольку Моди впервые за последние семь лет посетил КНР. Как писало Reuters, встреча завершилась достижением соглашения о восстановлении прямых авиарейсов между двумя странами, которые были приостановлены в 2020 году. Лидеры подчеркнули, что Индия и Китай рассматривают друг друга как партнеров, а не конкурентов, что свидетельствует о смягчении двусторонних отношений на фоне усиливающегося торгового давления со стороны США.
Партнерство Китая и Армении.
На полях саммита Китай и Армения объявили о формализации стратегического партнерства между двумя странами. Как передает государственный телеканал КНР CCTV, соответствующее заявление было сделано после переговоров Си Цзиньпина с Николом Пашиняном. Таким образом, Китай завершил создание сети стратегических партнерств со всеми государствами Южного Кавказа.
Что интересного заметили журналисты URA.RU в Китае.
Жена Эрдогана на китайском рынке.
Супруга президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — Эмине Эрдоган — была замечена на одном из рынков в Китае. Корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева предоставила видеоматериалы с места событий. Эмине Эрдоган, одетую в розовое пальто, видели на рынке в сопровождении службы охраны.
Разговорчивый робот-уборщик.
Во время подготовки к саммиту ШОС робот-уборщик обратился к корреспонденту URA.RU на китайском языке. Робот передвигается по территории вместе с сотрудницей службы уборки, оказывая ей помощь в работе. Его «глаза» анимированы: устройство мигает и двигает ими. При встрече с людьми робот вступает в диалог.
Китайская свадьба.
В Тяньцзине журналисты URA.RU стали очевидцами свадебной церемонии. Событие произошло в отеле, где размещены представители СМИ. К зданию прибыл жених на автомобиле Rolls-Royce, украшенном цветочными композициями.
Как передала корреспондент Екатерина Лазарева, жених вместе с гостями подъехал к гостинице Radisson Tianjin, в которой остановилась иностранная пресса. Молодой человек был облачен в традиционный красный наряд и держал в руках букет цветов. В сопровождении родных он вошел в здание, после чего на лифте поднялся к невесте.
Отметим, что красный цвет на свадебных церемониях в Китае имеет особое значение. Он символизирует не только любовь — главный мотив торжества, — но также радость и благополучие будущей семьи.
Инновационный поезд.
Журналисты кремлевского пула, среди которых была корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева, выехали из Тяньцзиня в Пекин на современном высокоскоростном поезде. По словам журналиста, поездка проходила в условиях комфорта и тишины, а ускорение состава ощущалось довольно отчетливо.
Стоимость билета составила 30 долларов США, путь между городами занял 37 минут. В России подобные железнодорожные линии отсутствуют, однако ведутся научные и инженерные разработки по их созданию.