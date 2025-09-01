Два брата отрубили сестре ноги и выкололи ей глаза за похищение племянницы

Прохожий сумел доставить Шарифан в медцентр, а затем её перевели в больницу Ништар в Мултане, где врачи попытались оказать ей помощь. Однако, по всей видимости, в итоге женщина умерла, так как СМИ называет произошедшее «убийством чести». Сообщается также, что жуткий инцидент произошел еще в 2016 году, но огласку получил только сейчас.