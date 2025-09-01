Подросток-зацепер погиб на станции Яуза Ярославского направления МЖД

Подросток-зацепер погиб на станции Яуза Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом в понедельник, 1 сентября, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на собственный источник.
Тело подростка нашли между вагонами поезда. Чтобы достать его, пришлось отключить электричество и остановить движение электричек на направлении, говорится в публикации.
До этого подросток забрался на крышу электропоезда и погиб после удара током на ж/д станции Михнево в Московской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Эксперты занимаются изучением всех обстоятельств трагедии.
Другому подростку-зацеперу повезло чуть больше. Несовершеннолетний отделался ожогами после удара током на станции Маленковская в столице.