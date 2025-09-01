ШОС в лицах: главные фотографии лидеров на важнейшем саммите в Китае

ШОС проходил в Тяньцзине Владимир Смирнов/ТАССОдним из ключевых участников саммита стал Владимир Путина Сергей Бобылев / РИА НовостиВ Китае российского президента встретили исполнением русской песни «Калинка-малинка» Сергей Бобылев / РИА НовостиНа саммит также прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди Роман Наумов © URA.RUПутин и Моди провели переговоры Роман Наумов © URA.RUВстреча Моди и Путина подтвердила устойчивость отношений между двумя странами в условиях внешнего давления Сергей Бобылев / РИА НовостиНа саммите был президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Смирнов / РИА НовостиЭрдоган прибыл в отель Ritz-Carlton 1 сентября Роман Наумов © URA.RUВ отеле президент Турции встретился с Путиным Администрация Президента РоссииСаммит ШОС стал крупнейшим за всю 24-летнюю историю организации Владимир Смирнов / РИА НовостиПредседатель КНР Си Цзиньпин лично приветствовал лидеров государств Сергей Бобылев / РИА НовостиКлючевым событием в расписании Путина стали переговоры с Си Цзиньпином Владимир Смирнов / РИА НовостиПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев также присутствовал на мероприятиях ШОС Сергей Бобылев / РИА НовостиПомощник президента России Юрий Ушаков прибыл на саммит вместе с Путиным Владимир Смирнов / РИА НовостиНа полях ШОС Путин провел беседу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Александр Казаков / РИА НовостиКлючевым результатом саммита стало утверждение Тяньцзиньской декларации Владимир Смирнов / РИА НовостиНа саммите был и глава МИД России Сергей Лавров Владимир Смирнов / РИА НовостиВторым по важности документом саммита стала одобренная Стратегия развития ШОС на период до 2035 года Сергей Бобылев / РИА НовостиПрезидент Беларуси Александр Лукашенко тоже присутствовал в КНР Пресс-служба Президента Республики Беларусь.