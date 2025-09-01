Пришлось отстреливаться: Трое мужчин напали на полицейского в Щёлкове

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил вооружённый инцидент возле торгового центра в Махачкале. Находясь с супругой, спортсмен вступил в конфликт с прохожим и произвёл не менее двух выстрелов из травматического оружия. После случившегося Алхасов покинул место происшествия вместе с женой.