Пришлось отстреливаться: Трое мужчин напали на полицейского в Щёлкове

Трое мужчин совершили нападение на сотрудника полиции в гражданской одежде возле торгового центра «Глобус» в подмосковном Щёлкове. Правоохранитель получил несколько ударов по лицу после попытки утихомирить конфликтующую группу. Об этом сообщил Mash.

Источник: Life.ru

Трое мужчин избили полицейского возле ТЦ Глобус в Щёлкове. Видео © Telegram/Mash.

Инцидент произошёл, когда полицейский заметил, как несколько мужчин что-то предъявляют охраннику торгового центра. Он подошёл, показал удостоверение и попросил успокоиться, но в ответ услышал грубости и был избит. В какой-то момент сотрудник полиции достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов.

В результате одного из нападавших, гражданина Таджикистана, задержали — в настоящее время его допрашивают. Остальные участники инцидента скрылись с места происшествия. По данному факту начата проверка.

Ранее сообщалось, что чемпион мира по боевому самбо Велимурад Алхасов устроил вооружённый инцидент возле торгового центра в Махачкале. Находясь с супругой, спортсмен вступил в конфликт с прохожим и произвёл не менее двух выстрелов из травматического оружия. После случившегося Алхасов покинул место происшествия вместе с женой.