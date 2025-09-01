Ричмонд
Bild: украинскую беженку толкнули под поезд в Германии

Беженку из Украины толкнули под поезд в Германии. На теле 16-летней девушки было найдено ДНК арестованного мужчины. Об этом заявил Главный прокурор Андреас Бьюик.

На плече девушки найдено ДНК задержанного мужчины, заявил прокурор.

Беженку из Украины толкнули под поезд в Германии. На теле 16-летней девушки было найдено ДНК арестованного мужчины. Об этом заявил Главный прокурор Андреас Бьюик.

«На правом плече девушки мы обнаружили значительное количество ДНК обвиняемого. Настолько, что можно исключить возможность того, что это произошло от простого, легкого прикосновения», — заявил прокурор. Его слова приводит издание Bild. Ранее предполагалось, что это был несчастный случай, но такое количество ДНК можно оставить только от существенного прикосновения.

Происшествие произошло 11 августа. В материале указано, что полиция была вызвана на вокзал незадолго до происшествия из-за буйного мужчины. Мужчина отрицал свою невиновность.