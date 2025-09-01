Московские спасатели вытащили кота из подземного люка, где он провел две недели

Кота в люке заметила жительница, которая стала его подкармливать, а также требовать его спасения. Спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» несколько раз приезжали, но не видели ни кота, ни свидетельств его присутствия. Камера теплового пункта должна была быть изолированной, но в нем не было посторонних запахов, которые позволили бы предположить, что в люке есть животное.