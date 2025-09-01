Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московские спасатели вытащили кота из подземного люка, где он провел две недели

Общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» спас кота, который две недели просидел в подземном люке в Москве.

Общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» спас кота, который две недели просидел в подземном люке в Москве.

Кота в люке заметила жительница, которая стала его подкармливать, а также требовать его спасения. Спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» несколько раз приезжали, но не видели ни кота, ни свидетельств его присутствия. Камера теплового пункта должна была быть изолированной, но в нем не было посторонних запахов, которые позволили бы предположить, что в люке есть животное.

Спасатели установили котоловку, которую арендовали заявители. Кот был пойман через несколько часов.

Читайте материал «Совет лидеров ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше