Московские спасатели вытащили кота из подземного люка, где он провел две недели

Общественный поисково-спасательный отряд «СпасРезерв» спас кота, который две недели просидел в подземном люке в Москве.
Кота в люке заметила жительница, которая стала его подкармливать, а также требовать его спасения. Спасатели и сотрудники ПАО «МОЭК» несколько раз приезжали, но не видели ни кота, ни свидетельств его присутствия. Камера теплового пункта должна была быть изолированной, но в нем не было посторонних запахов, которые позволили бы предположить, что в люке есть животное.
Спасатели установили котоловку, которую арендовали заявители. Кот был пойман через несколько часов.
