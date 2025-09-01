Ричмонд
Житель Крыма жестоко расправился с матерью и братом

В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина убил свою мать и и 23-летнего брата.

В селе Войково Ленинского района Крыма 27-летний мужчина убил свою мать и и 23-летнего брата. Как сообщает главное управление СК РФ по республике, преступление произошло 29 августа в частном доме.

По версии следствия, молодой человек поссорился с матерью и братом, схватил нож и зарезал их. Пострадавшие скончались на месте.

Подозреваемого быстро задержали. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело.

